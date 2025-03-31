"Финам" повысил рейтинг акций PayPal до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций PayPal Holdings с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $82,6 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 26,8%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"В феврале компания представила отчет за 2024 год, где превзошла ожидания аналитиков в части выручки, чистой прибыли и прогнозов на 2025 год, - отмечает аналитик Никита Степанов. - Однако объем транзакций оказался немного ниже ожиданий. Главная проблема компании - нарастание конкуренции со стороны других игроков, например Apple Pay, Shop Pay, Braintree и иных платформ, что не позволяет PayPal наращивать выручку высокими темпами, так как заставляет снижать процент взимаемых комиссий с каждой транзакции. Котировки реагируют на это крайне негативно, и PayPal остается одной из самых недооцененных компаний сектора. Между тем любой позитив в отчетности или информационном поле, мы считаем, позволит устранить эту недооценку относительно аналогов".

PayPal - крупный игрок в сфере цифровых платежей. Компания известна своими цифровыми кошельками PayPal и Venmo, а также активно развивается в сегменте платежных решений для бизнеса.

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