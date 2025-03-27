"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ЛУКОЙЛа с целью 8500 руб

"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 8500 рублей за бумагу, говорится в комментарии брокера.

Аналитик Александра Прыткова выделяет ряд факторов в пользу идеи:

- Устойчивое финансовое положение: у компании на счетах накопилось уже 1,43 трлн рублей. Такой большой запас ликвидности и растущий FCF наряду со стабильно незначительным объемом долга, по мнению эксперта, обеспечивают устойчивое финансовое положение "ЛУКОЙЛа" и дают компании преимущество относительно других нефтяников в период высоких процентных ставок.

- Благодаря стабильным доходам и большому запасу средств компания может предложить одну из самых высоких дивидендных доходностей на российском рынке. Также Прыткова напоминает про вероятность спецдивиденда от компании из средств, которые она планировала направить на байбэк акций у нерезидентов (если он все же не состоится).

- Рыночная недооценка: по форвардному EV/EBITDA (учитывает прогноз на 2025 год) акции "ЛУКОЙЛа" торгуются на уровне 2,1х - это самое низкое значение среди нефтяников, подчеркивает аналитик. Такой мультипликатор предполагает дисконт в размере более 40% к историческому уровню, что также указывает на самую высокую недооценку в секторе.

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