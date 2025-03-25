"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют сдержанную оценку инвестпривлекательности бумаг Etalon

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют сдержанную оценку инвестиционной привлекательности бумаг Etalon, говорится в комментарии аналитиков сервиса.

"Финансовые результаты эмитента находятся под существенным давлением процентных расходов в результате жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Сокращение льготных программ ипотеки и их замещение финансовыми продуктами компании, по нашему мнению, генерирует дополнительные бизнес-риски, - пишут эксперты. - В связи с отсутствием на данный момент принятых новых положений о стимулировании программ льготной ипотеки со стороны государства, а также на фоне приоритета ЦБ РФ на снижение инфляции мы продолжаем сдержанно смотреть на инвестиционную привлекательность бумаг Etalon".

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