Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $65-70/барр. на следующей неделе - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся в торговом диапазоне $65-70 за баррель на следующей неделе, прогнозируют аналитики банка ПСБ.

Валютная пара юань/рубль, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 рубля, тяготея к его нижней половине, полагают эксперты.

"Мы не видим в настоящее время поводов для сильного смещения позиций основных мировых валют относительно рубля. Его продолжает поддерживать высокий спрос на рублевые активы, ограничивая потенциал ослабления, однако и текущего уровня предложения иностранных валют не хватает для выхода рубля на новые локальные максимумы", - пишут они в комментарии.

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