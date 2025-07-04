Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, попытается выйти вверх из диапазона 10,78-11,08 руб./юань - БКС Экспресс

Курс пары юань/рубль на следующей неделе, скорее всего, попытается выйти вверх из консолидационного диапазона 10,78-11,08 руб. за юань, говорится в материале эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

"Рыночный баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением сохраняется, хотя и наблюдается его смещение в сторону превалирования покупок валюты над продажами. С одной стороны, этому может способствовать сокращение ее притока от экспорта под воздействием низких цен на нефть, с другой - вероятно увеличение потребности в инвалюте для обеспечения импорта. Он способен постепенно восстанавливаться по мере усиления активности потребителей. Правда, она по-прежнему сдерживается высокими процентными ставками, - пишет эксперт. - Тем не менее, судя по тенденции последних нескольких дней, скорее всего, на следующей неделе пара CNY/RUB попытается выйти вверх из месячного диапазона консолидации 10,78-11,08 руб. за юань".

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