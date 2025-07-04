Акции Henderson привлекательны для покупок - "Финам"

Акции ПАО "Хендерсон Фэшн Групп" (Henderson) выглядят привлекательно для вложений с учетом крепких операционных результатов за первые пять месяцев 2025 года, считают аналитики "Финама".

Прогнозная стоимость бумаги составляет 770 рублей за штуку.

"Компания - лидер в нише мужской одежды. Устойчивый бизнес и низкая долговая нагрузка снижают риски в условиях волатильной макросреды и высоких ставок. На фоне расширения торговых площадей, роста высокомаржинальных онлайн-продаж и потенциальной стабилизации спроса во 2П25 мы ожидаем опережающую сектор потребления динамику роста прибыли и дивидендных выплат эмитента", - пишут аналитики инвесткомпании в комментарии.

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