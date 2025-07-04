"Т-Инвестиции" рекомендуют держать бумаги ФосАгро с прогнозной ценой 7100 руб

"Т-Инвестиции" рекомендуют держать бумаги "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 7100 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева.

"На страны Африки и Латинской Америки приходится более 40% экспорта эмитента (или треть от всех продаж), что весьма существенно. Полагаем, что доля этих регионов в структуре продаж компании будет постепенно увеличиваться в связи с растущим спросом, а также введенными ограничениями на российские удобрения со стороны ЕС, отмечает эксперт. - Что касается Европы, то здесь рынок по большей части уже зрелый и какого-то существенного роста в потреблении не видится. Рекомендуем держать бумаги "ФосАгро" с целевой ценой 7100 рублей".

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