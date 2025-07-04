"АКБФ" понизил прогнозную цену акций РусГидро до 0,4744 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "РусГидро" 0,5346 руб. до 0,4744 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 3% от текущего уровня в среднесрочной перспективе, рекомендация остается "держать", сообщается в материале аналитиков.

Акционеры эмитента на годовом собрании не приняли решения по дивидендам за 2024 год. Итоговые рекомендации должны были сформироваться с учетом позиции правительства РФ, но на момент утверждения бюллетеня рекомендаций не поступило. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году, констатируют эксперты.

"На основании поступающих данных компании мы существенно снизили прогнозы капитальных инвестиций "РусГидро" - до 238,4 млрд руб. в 2025 году (ранее оценка составляла 320 млрд руб.) с последующим снижением до 93,8 млрд руб. в 2028 году (ранее оценка - 177 млрд руб.)", - пишут аналитики. - Отмечаем заметное улучшение динамики выручки и показателей рентабельности эмитента по итогам 1К25 на фоне обсуждения регуляторами мер поддержки компании, включая ускоренное внедрение рыночного ценообразования на Дальнем Востоке. Закладываем в оценки повышение EBITDA компании по итогам 2025 и 2026 гг. до 168,5 млрд руб. и 176,1 млрд руб. соответственно против 150,8 млрд руб. в 2024 году.. Прогноз чистой прибыли эмитента в 2025 году равен 80 млрд руб."

Однако, обращают внимание эксперты инвестиционной компании, оценки стоимости долга "РусГидро" были существенно ухудшены, учитывая сохранение исторически высокой ключевой ставки и жесткой риторики ЦБ РФ относительно перспектив ее снижения.

"Наш скорректированный прогноз динамики выручки компании в 2025-2032 гг. предполагает нулевой реальный рост. При этом ожидаем, с учетом снижения прогнозов капитальных вложений, повышение показателя чистого денежного потока к выручке эмитента до долгосрочного среднего уровня порядка 0%, - указывают аналитики в обзоре. - Долгосрочный прогноз прироста выработки электроэнергии ПАО на период 2025-2032 гг. составляет 2% ежегодно, что соответствует стратегическим планам эмитента, обнародованным в 2021 году".

"В отсутствие решений властей по дивидендам за 2023 и 2024 гг., несмотря на Распоряжение правительства №1589-р от 11 июня 2021 года о порядке выплат дивидендов госкомпаниями, но с учетом обсуждаемого правительством РФ моратория на дивиденды "РусГидро" до 2028 года для стабилизации ее финансового состояния, не закладываем в расчеты выплаты дивидендов компанией за 2023, 2024 и 2025 гг." - говорится в материале инвесткомпании.

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