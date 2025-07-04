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04 июля 2025 года 15:57
Ситуация на рынке труда США не позволит ФРС снизить ставки в июле - Freedom Finance Global
Ситуация на рынке труда США, скорее всего, не позволит ФРС понизить процентные ставки в июле текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Неожиданное улучшение статистики по рынку труда США может быть связано с устойчивым состоянием сферы услуг, а также продолжающимся восстановлением в отдельных сегментах промышленности и строительства, отмечает эксперт. Объемы найма крупными работодателями из секторов здравоохранения, образования, логистики и ИТ остаются стабильными, что компенсирует их сокращение в менее устойчивых отраслях. Дополнительным фактором, указывает Чернов, стало замедление роста заработных плат, что снизило давление на корпоративные издержки и позволило компаниям сохранять или увеличивать численность персонала. Кроме того, обращает внимание он, на результатах за июнь сказался эффект отложенного найма. Показатели также отражают повышение сезонной летней занятости, особенно в розничной торговле и туризме. Июньская статистика подтверждает устойчивость американского рынка труда, несмотря на сохраняющуюся высокую процентную ставку и замедление роста экономики. "Это, с одной стороны, снижает риски рецессии в краткосрочной перспективе, но с другой - может затруднить задачу ФРС по доведению инфляции до таргета 2% годовых, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - Устойчивый спрос на труд способен поддерживать потребление, а значит, и инфляционное давление. В текущих условиях мягкой дезинфляции и сохраняющейся активности на рынке труда регулятор будет крайне осторожен с продолжением цикла снижения ставки". Таким образом, указывает Чернов, опубликованная статистика усиливает аргументы "ястребов" в ФРС, которые выступают за сохранение текущего уровня ставки в диапазоне 4,25-4,5% годовых на более длительный срок. "Вероятность смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы снижается, что подтверждают данные об открытом интересе на Чикагской товарной-сырьевой бирже (CME). Согласно данным инструмента FedWatch, после выпуска данных по рынку труда в США участники торгов оценили вероятность сохранения ставки на следующем заседании ФРС в 93,3%, - отмечает эксперт Freedom Finance Global. - Это также может отразиться на других ключевых макропоказателях от инфляции до потребительской активности". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ФРС-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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