Индекс Мосбиржи, возможно, стабилизируется в диапазоне 2800-2880п на следующей неделе - ПСБ

Возможна стабилизации российского рынка акций в диапазоне 2800-2880 пунктов по индексу Мосбиржи на следующей неделе, считают аналитики банка ПСБ.

"Инвесторы, скорее всего, будут пересматривать портфели, смещая фокус в сторону дивидендных идей и надежных корпоративных историй. Здесь можно отметить бумаги Сбербанка, которые перед отсечкой могут подняться в район 325-330 рублей за штуку при отсутствии новостных "шоков", - отмечают эксперты в комментарии. - Также "лучше рынка" могут вновь оказаться акции компаний, зависящих от ставок в экономике. "Хуже рынка" могут оказаться акции нефтяных компаний, которые смотрятся слабо на фоне стабильно крепкого рубля".

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