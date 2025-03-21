.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций банка "Санкт-Петербург" до 475 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 марта 2025 года 15:13
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций банка "Санкт-Петербург" до 475 руб
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций банка "Санкт-Петербург" до 475 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. Наблюдательный совет банка рекомендовал годовому общему собранию акционеров, назначенному на 24 апреля, одобрить дивиденд за 2024 год в размере 29,72 руб. на обыкновенную и 0,22 руб. на привилегированную акцию. "За 2024 год банк получил рекордную в своей истории чистую прибыль по МСФО в размере 50,8 млрд руб. (+7,3% г/г), - отмечает эксперт. - Дивидендная политика банка, утвержденная весной 2024 года, предполагает распределение 20-50% прибыли между акционерами. Мы повысили целевую цену по обыкновенной акции банка "Санкт-Петербург" на 2025 год до 475 рублей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-БСПБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
21 марта 2025 года 16:49
Альфа-банк повысил целевую цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с 3700 руб. до 4100 руб. за штуку с сохранением рейтинга "выше рынка", сообщается в материале аналитиков Евгения Кипниса и Олеси Воробьевой. Новая прогнозная цена предполагает 11%-й потенциал роста акций с текущих уровней в... читать дальше
.21 марта 2025 года 16:19
"Финам" присвоил акциям The Utilities Select Sector SPDR Fund рейтинг "держать" с целевой ценой $87,8, что соответствует потенциалу роста 11,2% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции американского коммунального сектора продемонстрировали устойчивость на... читать дальше
.21 марта 2025 года 14:13
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5600-5710 пунктов на торгах в пятницу со средним уровнем волатильности при умеренно негативном балансе рисков, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Вячеслав Ободников. "Быки" по S&P 500 вновь попробовали преодолеть сильное... читать дальше
.21 марта 2025 года 13:48
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "Роснефти" на уровне 720 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Мы положительно оцениваем результаты эмитента за 2024 год по МСФО, отмечая, что компания остается единственной в секторе, публикующей квартальную... читать дальше
.21 марта 2025 года 13:20
"Финам" сохраняет негативную оценку бумаг "Башнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1537 рублей за штуку для обыкновенных акций и 1122 рублей за штуку для привилегированных, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2024 год по МСФО. Выручка... читать дальше
.21 марта 2025 года 12:58
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Роснефти", учитывая негативную конъюнктуру на рынке нефти в начале текущего года, высокие процентные ставки в экономике, а также меньшую недооценку по мультипликаторам и дивидендную доходность в сравнении с другими нефтяниками, сообщается в... читать дальше
.21 марта 2025 года 12:31
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) обладают хорошими перспективами динамики котировок и привлекательны для покупок, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Константин Белов. "Финансовые результаты эмитента за 4К24 оцениваем как нейтральные, хотя показатель EBITDA оказался... читать дальше
.21 марта 2025 года 12:09
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Роснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 640 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова. Эксперты считают, что в опубликованной эмитентом отчетности за 2024 год по МСФО следует отметить... читать дальше
.21 марта 2025 года 11:39
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) являются хорошей ставкой на скорое смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 52 рубля за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Компания представила финансовые... читать дальше
.21 марта 2025 года 11:17
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Роснефти", отмечая исключительно широкие возможности для увеличения добычи в рамках проекта "Восток Ойл", сообщается в материале директора аналитического департамента Кирилла Таченникова. Эмитент выпустил отчетность за 4К24 и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.