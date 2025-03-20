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20 марта 2025 года 18:04
Альфа-банк подтверждает прогноз сохранения ставки ЦБ РФ на уровне 21% в марте
Альфа-банк подтверждает прогноз сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 21% годовых в марте 2025 года, сообщается в материале главного экономиста Натальи Орловой и экономиста Валерии Кобяк. При этом регулятор может смягчить сигнал, открыв возможность снижения ставки в следующие месяцы, считают эксперты. Росстат сообщил о замедлении темпов роста цен за 11-17 марта. "Это является позитивной новостью для ЦБ, однако уровень инфляции в 10% г/г все же существенно превышает его таргет, а замедление инфляции пока нельзя считать устойчивой тенденцией", - отмечают аналитики. Инфляционные ожидания предприятий снизились с 23,1% в феврале до 20,3% в марте, вернувшись на уровень мая 2024 года, а у населения этот индикатор составил в марте 12,9% после 13,7% в феврале, то есть оказался на минимуме с сентября 2024 года. "Несмотря на позитивную динамику уровни инфляционных ожиданий экономических агентов все еще остаются повышенными и скорее говорят в пользу смягчения риторики регулятора на заседании в предстоящую пятницу, чем в пользу снижения ставки", - пишут эксперты банка в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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