Инвестбанк "Синара" позитивно оценивает перспективы акций En+

Инвестиционный банк "Синара" позитивно оценивает перспективы акций En+, говорится в комментарии аналитика Матвея Тайца.

Компания представила результаты за 2П24 по МСФО: выручка увеличилась на 3% г/г до $7628 млн, а EBITDA - на 28% г/г до $1423 млн. Чистая прибыль выросла в 7,2 раза до $391 млн. По итогам года чистый долг составил $8,9 млрд, долговая нагрузка по соотношению чистый долг / EBITDA снизилась за год с 4,0 до 3,0.

"Представленные сегодня результаты En+ оцениваем как сильные, - пишет аналитик инвестбанка. - Показатель EBITDA в металлургическом сегменте увеличился на 42,7% г/г, а в энергетическом бизнесе компании - на 30,7%. Главный фактор роста - увеличение цен на энергорынке в Сибири на 55% г/г. Результаты превысили наши прогнозы на 0,4% по выручке и на 14% - по EBITDA и чистой прибыли".

Эксперт не ожидает дивидендов из-за сохранения относительно высокой долговой нагрузки. "Компания показывает значительный дисконт при оценке по сумме частей (по нашим оценкам - около 35%). Мы по-прежнему позитивно оцениваем En+, учитывая возможное снижение ключевой ставки и уменьшение санкционных рисков в 2025 году", - отмечает Тайц.

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