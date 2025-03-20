"БКС МИ" подтверждает целевую цену акций ЕвроТранса на уровне 210 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивный взгляд на перспективы акций "ЕвроТранса" и подтверждает их целевую цену на уровне 210 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Менеджмент "ЕвроТранса" раскрыл часть предварительных показателей за 2024 год:

- выручка составила около 181 млрд руб. - на 43% выше, чем годом ранее;

- EBITDA превысила 16 млрд руб. - рост более чем на 6% по сравнению с 2023 годом;

- чистая прибыль достигла около 5,7 млрд руб. - на 11% выше прошлогоднего показателя.

"ЕвроТрансу" удалось превзойти ориентиры, озвученные менеджментом в середине предыдущего года, - 148 млрд руб. выручки и 14,2 млрд руб. EBITDA, - отмечают аналитики Кирилл Бахтин и Булат Мударисов. - При этом чистая прибыль оказалась ниже прогнозных 6 млрд руб. Это говорит о том, что высокие процентные ставки давят на маржинальность бизнеса. Акции компании привлекательны и имеют высокий потенциал роста на фоне сильных финансовых показателей и одной из самых высоких дивдоходностей на российском рынке".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.