ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 21 марта - банк "Русский Стандарт"

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 21 марта, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"В базовом сценарии мы ожидаем, что ставка останется неизменной на уровне 21%. С одной стороны, преобладание проинфляционных рисков не позволяет начинать цикл снижения ставки. С другой стороны, начавшиеся контакты по мирным переговорам еще не внесли ясности по дальнейшему развитию событий и закладывать в прогнозы ослабление санкций и, в целом, снижение геополитической напряженности еще рано", - пишет эксперт в комментарии.

"Общий тренд по банковским вкладам - планомерное снижение ставок, - отмечает Тимошенко. - Пик по банковским вкладам вероятно уже пройден. Более резкое движение в сторону снижения ставок последует после понимания геополитической обстановки и ожиданий по снижению ключевой ставки регулятором".

По мнению аналитика, ставки по потребкредитам так или иначе завязаны на стоимость денег в экономике, которую и определяет ключевая ставка, поэтому траектория ставок по кредитам также будет зависеть от решений ЦБ по ставке. Пока она не начнёт снижаться, ставки по кредитам останутся на своих максимумах, уверен Тимошенко.

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