Акции Совкомбанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Совкомбанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент показал сильные результаты за 2024 год по МСФО, которые оказались лучше наших ожиданий на фоне получения дополнительных нерегулярных доходов в четвертом квартале. По итогам 2024 года банк заработал акционерам 3,3 рубля чистой прибыли на одну акцию, что соответствует 19% текущей акционерной доходности, - указывают эксперты в обзоре. - Несмотря на высокие ставки в экономике, Совкомбанк добился существенного роста кредитного портфеля и регулярной чистой прибыли. При этом он активно развивает и интегрирует небанковский бизнес, что позволяет диверсифицировать доходы и обеспечить устойчивость бизнеса в условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России. По нашему мнению, акции банка остаются привлекательными для долгосрочного инвестора".

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