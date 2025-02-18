Акции "Ренессанс страхования" привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО Группа "Ренессанс страхование" привлекательны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Одним из бенефициаров роста рынка страхования жизни является Группа "Ренессанс страхование", чьи акции торгуются на Мосбирже, - отмечают аналитики в комментарии. - За девять месяцев 2024 года общая сумма брутто подписанных страховых премий компании увеличилась год к году на 38,7%, до 118,2 млрд рублей, в том числе сумма премий по накопительному страхованию жизни увеличилась на 134,9% и составила 46,5 млрд рублей".

По итогам 2024 года эксперты сервиса ожидают, что чистая прибыль компании снизится примерно на 10% на фоне переоценки инвестиционного портфеля, вызванной снижением фондового рынка в течение прошлого года. Однако с учетом приобретенных в течение прошлого года новых финансовых инструментов и закрытия сделок о передаче страхового портфеля "ВСК - Линия жизни" по накопительному и инвестиционному страхованию в компанию "Ренессанс Жизнь" и покупке компании "СК "Райффайзен Лайф" инвестиционный портфель Группы "Ренессанс страхование" в течение 2024 года, по оценкам аналитиков, увеличится ориентировочно до 232 млрд рублей (+27,6% к концу 2023 года), что даст хороший задел для будущих прибылей.

"При этом высокая ключевая ставка позволит компании получать повышенные купонные доходы по новым купленным облигациям, а в случае смягчения денежно-кредитной политики Банка России в 2025 году мы ожидаем увеличения доходов от переоценки финансовых активов инвестиционного портфеля, - указывают стратеги "Газпромбанк Инвестиций". - На наш взгляд, акции Группы "Ренессанс страхование" сохраняют привлекательность для долгосрочных инвесторов".

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