"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Bristol Myers Squibb после рассмотрения отчетности эмитента за четвертый квартал 2024 года с прогнозной стоимостью на уровне на уровне $70,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 25,6%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции эмитента за последние шесть месяцев подорожали на 19% на фоне интереса инвесторов к новому препарату для лечения шизофрении Cobenfy. Компания удачно отчиталась за четвертый квартал, уверенно опередив ожидания по ключевым показателям, при этом бумаги Bristol Myers все еще выглядят существенно недооцененными с фундаментальной точки зрения - торгуются с дисконтом в размере 25,6% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)", - указывает эксперт.

К рискам для Bristol Myers, по мнению Саидовой, можно отнести дальнейшее усиление конкуренции, с которым сталкивается блокбастер Revlimid в связи с истечением ключевого патента.

Bristol Myers Squibb - американская биофармацевтическая компания, базирующаяся в Нью-Йорке. Ведет деятельность по шести ключевым направлениям: онкология, иммунология, гематология, кардиология, фиброзы и неврология.

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