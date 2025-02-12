Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Сбербанка с прогнозной ценой 365 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков.

"Результаты Сбера за январь 2025 года по РПБУ выглядят скорее нейтрально для котировок акций банка, поскольку основным фактором, влияющим на их динамику в моменте, являются события в мировой политике, - пишут аналитики Евгений Кипнис и Филипп Николаев. - C учетом текущих вводных, в 2025 году можно ожидать роста прибыли в пределах 5% г/г. Акции Сбербанка торгуются с форвардным коэффициентом P/E на уровне 4,0х и с годовой дивидендной доходностью 12,2%, по нашим оценкам. На наш взгляд, это недорого даже с учетом текущих высоких процентных ставок, поскольку банк сохраняет возможность генерировать ROE выше исторических уровней, устойчив к процентному риску и стремится ежегодно наращивать прибыль, а также размер дивидендных выплат на акцию".

Ранее Сбербанк опубликовал финрезультаты за январь 2025г по РПБУ: чистая прибыль составила 133 млрд руб. (+15% г/г,+13% м/м), ROE в январе достигла 22,3% (в декабре - 20,3%). Рентабельность капитала в январе 2025 года составила 22,2%, увеличившись с 20,7% в январе 2024 года. Операционные расходы за январь выросли на 12,9% - до 68,1 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 24,8% (годом ранее - 22,5%). Базовый и основной капитал снизились за месяц на 0,3% и 0,2%, составив 5,919 трлн руб. и 6,069 трлн руб. соответственно. Общий капитал банка вырос на 0,1% - до 6,950 трлн руб.

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