"Финам" сохраняет рейтинг акций Amgen на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Amgen Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $386,1 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 25,4% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Основные показатели отчетности Amgen за 4К24 превзошли прогнозы достаточно уверенно, компания также порадовала инвесторов большим количеством новостей по части R&D, - отмечает эксперт. - Имеют место значимые продвижения в области метаболических нарушений, таких как ожирение и диабет 2-го типа. С учетом перспектив пайплайна компания выглядит недооцененной с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 25,4% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM)".

Amgen - американская биотехнологическая компания.

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