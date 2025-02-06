"АКБФ" повысил прогнозную цену акций ВТБ до 203,67 руб

Аналитики инвестиционной компании "АКБФ" повысили прогнозную цену обыкновенных акций ВТБ с

198,55 руб. до 203,67 руб, что предполагает 149%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии.

Дисконт на инвестиционные риски остается на уровне 30%.

"Результаты IV квартала свидетельствуют о возможности возобновления дивидендных выплат уже в 2025 году, - отмечают эксперты. - По словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, факторами, которые могут способствовать выплатам дивидендов, являются превышение прибыли над прогнозами и необходимость поддерживать стратегические активы группы, такие как "Объединенная судостроительная корпорация". Однако на текущий момент официальных подтверждений от менеджмента банка нет, поэтому сценарий возобновления дивидендов пока не заложен в текущие финансовые оценки".

В конце декабря базовый прогноз роста активов ВТБ был повышен аналитиками с 14% до 16% на 2024 год и с 5% до 9% - на 2025 год. Прогноз чистой прибыли банка по итогам 2024 года по МСФО повышен с 550 млрд руб. до 580 млрд руб. Оценка прибыли на 2025 год остается на уровне 400 млрд руб.

С учетом январских заявлений представителей Банка России и в ожидании решений регулятора на февральском заседании экспертами рассматривается возможность дальнейшего повышения прогнозов.

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