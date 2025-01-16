"Альфа-Инвестиции" назвали топ акций для долгосрочного инвестирования, в который вошли бумаги "Полюса", "ЛУКОЙЛа", Сбербанка, "Сургутнефтегаза", "Т-Технологий", "Яндекса" и "Норникеля", сообщается в комментарии аналитика Валерия Емельянова.

"Buy and Hold - самая простая и, вероятно, самая известная в мире стратегия. На долгий срок имеет смысл брать рентабельные компании с предсказуемым бизнесом. Золото - растущий актив, при этом "Полюс" добывает его с очень низкой себестоимостью: почти в семь раз дешевле рыночной цены металла", - отмечает эксперт.

Акции "ЛУКОЙЛа" - одни из немногих, претендующих на статус дивидендных аристократов в России, подчеркивается в комментарии. Компания выплачивает дивиденды без перерывов уже 25 лет подряд. За это время размер дивиденда вырос с 3 до 1012 руб., или в 337 раз.

"Покупка индекса - все более популярная стратегия на Западе, где есть большой выбор лоукост-фондов (ПИФ и ETF), - отмечает далее эксперт. - Они позволяют инвесторам с небольшой суммой купить и держать весь рынок акций целиком с почти нулевой комиссией. На российском рынке нет лоукост-фондов с историей торгов в 10 и более лет, поэтому лучшая альтернатива - купить сами акции. Например, Сбербанка, которые исторически "ведут" за собой весь остальной индекс".

В свою очередь, "Сургутнефтегаз" - самая дешевая по мультипликаторам компания в нефтяном секторе. Иногда ее рассматривают как валютную квази-облигацию, указывает Емельянов. По суммарной доходности (рост + дивиденды) она уже более 20 лет обгоняет долларовые депозиты.

"Российский финтех стал мировым феноменом, его опыт копируют в других странах, - отмечает стратег. - Предел расширения пока не виден: "Т-Технологии" наращивают прибыль и активы со скоростью 20-30% в год, и этот рост толкает вверх цену акций".

Что же касается "Яндекса", то это сегодня уже не просто поисковик, но и лаборатория хайтека, полагает эксперт. Вероятно, следующим прорывом станут "карманные" нейросети или беспилотные авто. В любом случае "Яндек" ближе к их внедрению, чем кто-либо в России, уверен Емельянов.

И, наконец, "Норильский никель" - по мнению аналитика, отличный кандидат для покупки на многолетнем дне. Палладий за четыре года подешевел в три раза, как и акции "Норникеля" (в долларах). Даже если они отыграют лишь половину, инвесторы в ближайшие годы получат около 100% прироста, полагает эксперт.

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