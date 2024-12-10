Акции Полюса привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Полюс" привлекательны для долгосрочных покупок в связи с высокими ценами на золото и перспективами значительного увеличения добычи эмитентом золота в будущем, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Ведущая российская золотодобывающая компания представила обновленные параметры ключевых проектов, главным из которых является "Сухой Лог" - крупнейшее в России и одно из самых больших месторождений золота в мире.

"Сухой Лог" является стратегическим проектом роста для "Полюса", при этом, по предварительным данным, в 2029 году планируется запуск еще двух проектов компании - "Чульбаткан" и "Чертово Корыто" (общее прогнозное значение производства на двух последних оценивается на уровне 0,6-0,7 млн унций с 2030 года), - отмечают эксперты.

Ожидается, что после запуска производства всех трех проектов производство золота "Полюсом" увеличится в два раза, до 6 млн унций с 2030 года.

Также важным фактором для проекта "Сухой Лог", указывают аналитики сервиса, является его включение в реестр региональных инвестиционных проектов, что позволит компании получить льготы по налогу на прибыль и НДПИ при реализации проекта.

"В связи с высокими ценами на золото и перспективами значительного увеличения добычи золота в будущем, мы считаем акции "Полюса" привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут аналитики "Газпромбанк Инвестиций" в обзоре.

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