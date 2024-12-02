Индекс RGBI может предпринять попытки к отскоку на текущей неделе - ПСБ

Индекс RGBI может предпринять попытки к отскоку вверх на текущей торговой неделе, при этом ожидание итогов декабрьского заседания ЦБ РФ в целом будет сдерживать амплитуду его колебания в обе стороны, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Эксперт констатирует, что всю прошедшую неделю индекс демонстрировал высокую устойчивость к негативной рыночной конъюнктуре - снижение составило менее 1 п.п. (98,6п). При этом наблюдаемый тренд по инфляции из недельных данных, усиленный негативным трендом по рублю, говорит о высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре сразу на 200 б.п. (до 23%), а рынок деривативов на горизонте шести месяцев уже закладывает ставку на уровне 25%, отмечает Грицкевич.

Основной фактор устойчивости рынка ОФЗ, по мнению эксперта ПСБ, связан с сохраняющимися ожиданиями снижения геополитической премии в 2025 году. Кроме того, запуск месячных аукционов РЕПО ЦБ (ставка КС+10 б.п.) с лимитом по 500 млрд руб. во многом решают проблему потенциального навеса предложения госбумаг со стороны Минфина до конца года. Заявления ЦБ относительно отсутствия нужды в экстренных мерах денежно-кредитной политики из-за волатильности курса также несколько сгладили рыночный негатив, указывает Грицкевич в обзоре.

"На текущей неделе ожидаем попыток индекса RGBI отскочить наверх, однако интрига итогов заседания ЦБ РФ 20 декабря 2024 года в целом будет сдерживать амплитуду колебания индекса в обе стороны", - пишет эксперт ПСБ.

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