Акции Татнефти в текущий момент неинтересны для покупки под дивиденды - ПСБ

Акции "Татнефти" в текущий момент неинтересны для покупки под дивиденды, в нефтяном секторе предпочтение можно отдать бумагам "ЛУКОЙЛа" со значительно большими выплатами, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 9М24 в размере 17,39 руб./акция. Доходность составляет около 3% по обоим типам акций. Собрание акционеров по вопросу утверждения дивидендов состоится 19 декабря. Последний день для покупки бумаг под выплату - 7 января 2025 года.

"Рекомендованный размер дивидендов оказался значительно ниже ожиданий рынка и нашего прогноза (23,2 руб.), и бумаги отреагировали падением цены более чем на 3%. На выплату будет направлено 75% от чистой прибыли по РСБУ, что формально соответствует дивидендной политике, согласно которой компания направляет не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО (в зависимости от того, какая из них больше) на дивиденды, - пишет Крылова в обзоре. - Но рынок был избалован более высоким уровнем дивидендов за третий и четвертый кварталы прошлого года, когда эмитент выплачивал более 100% чистой прибыли. К тому же сильная отчетность за 3К24 вполне на это настраивала".

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