"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Яндекса на уровне 4400 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций "Яндекса" на уровне 4400 рублей за штуку на фоне положительной оценки представленных эмитентом финансовых результатов за девять месяцев текущего года по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

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