"Финам" открыл торговую идею: покупать акции IVA Technologies с целью 220 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ИВА" (головная структура группы компаний IVA Technologies) с целью 220 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 198 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают сильные финрезультаты компании: выручка IVA Technologies за 9 месяцев 2024 года выросла на 52% год к году и составила 1,4 млрд руб. Доход от реализации ПО и лицензий увеличился на 51%. Выручка от оказания услуг сервисного обслуживания выросла более чем в 2 раза и достигла 300 млн руб. Число заказчиков выросло на 32%, до 562 клиентов, а количество компаний-партнеров, занимающихся продажами продуктов IVA Technologies, выросло на 36%.

"С технической точки зрения цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 198 руб. риск на портфель составит 0,1%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,57", - указывают в "Финаме".

IVA MCU - российская программная платформа видеоконференцсвязи, разработанная компанией-резидентом ОЭЗ "Иннополис" IVA Technologies (ПАО "ИВА").

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