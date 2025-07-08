Инвесторам стоит обратить внимание на акции Газпрома, Полюса и Соллерса - ПСБ

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Газпрома" ПАО "Полюс" и ПАО "Соллерс", считают аналитики банка ПСБ.

Совокупная выручка отраслей в 2024 году выросла на 18% г/г - до 316 трлн рублей. Основной вклад в рост показателя внесли газовая промышленность, машиностроение, нефтедобыча и переработка, отмечают эксперты.

По их базовому сценарию, сообщается в обзоре, в 2025 году номинальный рост выручки отраслей составит 9,2%. Основной вклад внесут:

- Газовая промышленность. Рост цен на газ на фоне холодной погоды и быстрого исчерпания запасов в европейских ПХГ, а также стабильный внутренний спрос вместе с увеличением экспорта СПГ будут стимулировать рост отрасли.

"Наиболее интересно в сегменте смотрятся акции "Газпрома", наш таргет по ним - 182 руб. за штуку", - говорится в материале аналитиков.

- Добыча драгметаллов. Цены на золото обновили исторические максимумы на фоне геополитической неопределенности, восходящую динамику показывают и другие драгметаллы.

"Основной бенефициар в отрасли - "Полюс". Пересмотрели наш таргет по бумагам золотодобытчика до 2390 руб. за штуку", - указывают эксперты.

- Машиностроительный комплекс сохраняет потенциал для дальнейшего роста из-за повышенного спроса на продукцию и стратегического запроса на обеспечение технологического суверенитета.

"Акции "Соллерс" на этом фоне могут показать хорошую динамику, наш таргет по ним - 1170 руб. за штуку", - отмечают эксперты банка.

"Считаем обоснованным сконцентрировать внимание на потенциальных лидерах роста в сегментах с опережающей динамикой", - указывают эксперты ПСБ.

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