Инфляция в РФ ощутимо замедляется - Решетников

3 июня. FINMARKET.RU -РФ вошла в период охлаждения, все больше отраслей реального сектора показывают падение, при этом инфляция ощутимо замедляется, важно грамотно выйти из охлаждения, своевременно смягчить ДКП, чтобы в перспективе сохранить целевые темпы роста ВВП РФ в 3%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим, выступая в рамках "открытого диалога" в Совете Федерации.

"Экономика сейчас вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года", - сказал он.

"Видим, все больше отраслей реального сектора показывают падение выпуска. Замедляются темпы роста потребительского спроса. При этом прирост доходов населения продолжает уходить в сбережения, а не на потребительский рынок. Статистика показывает ощутимое замедление инфляции", - отметил министр.

"Ужесточение денежно-кредитной политики и меры банковского регулирования влияют на сжатие кредитования. Сокращается спрос на инвестиционную продукцию. Прежде всего на продукцию машиностроения, спецтехнику, грузовой, легкий коммерческий автотранспорт и автобусы", - заявил Решетников.

"Сейчас задача - грамотно пройти период охлаждения. Рассчитываем на своевременное смягчение денежно-кредитной политики, чтобы в перспективе сохранить целевые трехпроцентные темпы роста, обозначенные президентом", - подчеркнул глава Минэкономразвития РФ.

Министр сообщил, что правительство со своей стороны "также предпринимает шаги по оптимизации инвестиционных программ наших крупнейших компаний и по донастройке мер поддержки, концентрации их на наших технологических приоритетах".

По его словам, "задачу предстоит решать на фоне продолжающихся внешних вызовов и санкционного давления".

Инфляция в РФ, по данным Росстата, с 20 по 26 мая 2025 года составила 0,06% после 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. С начала месяца рост цен к 26 мая составил 0,21%, с начала года - 3,34%.

Из данных за 26 дней мая этого года и среднесуточных данных за май 2024 года (в мае 2024 года месячная инфляция составила 0,74%, намного превысив недельную динамику, указывавшую на рост на 0,5-0,6%, поэтому целесообразно брать для сравнения среднесуточные данные за весь месяц) следует, что годовая инфляция в РФ на 26 мая замедлилась до 9,78% с 9,90% на 19 мая (после 10,23% на конец апреля).

В комментарии к прогнозу ЦБ отмечал, что ожидает замедления годовой инфляции в РФ к концу июня до 10,1%, то есть годовая инфляция тормозит несколько быстрее ожиданий ЦБ. В то же время инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4% с 13,1% в апреле, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился таким же, как в опросе в начале апреля), по инфляции в 2026 году - 4,8% (снизился с 4,9%).

ВВП РФ в 1-м квартале 2025 г., по данным Росстата, увеличился на 1,4% по сравнению с 1-м кварталом 2024 года.

Данные Росстата оказались хуже оценки Минэкономразвития (1,7%), оценки ЦБ (2,0%) и ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз "Интерфакса" от начала апреля предполагал рост в I квартале на 2,2%).

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 1-м квартале 2025 года на уровне 1,7% в годовом выражении. При этом с исключением календарного фактора (в 1-м квартале 2024 года было на одни день больше из-за високосного года) министерство оценило рост ВВП в 1-м квартале на уровне 2,3%.

В базовом сценарии Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5% - ведомство в апреле сохранило этот прогноз с сентябрьской версии.

Прогноз ЦБ в 2025 году более консервативный - 1-2%.

Аналитики, опрошенные в начале мая "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,6%.

О том, что 2025 год станет "мягкой посадкой" для российской экономики неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. А по словам вице-премьера Александра Новака 2025 станет годом "управляемого охлаждения", когда правительство и ЦБ будут искать баланс между снижением инфляции и постепенным возвращением ее к таргету при одновременном удержании экономики от скатывания в рецессию или в стагфляцию.

Совет директоров Банка России на заседании 25 апреля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

В русле ожиданий рынка ЦБ обошелся без направленного сигнала по ДКП, послав только нейтральный: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий".

ЦБ РФ перед июньским заседанием совета директоров рассмотрит новые данные, варианты решения по ключевой ставке и сигналу будут более разнообразными, чем в апреле, заявил на прошлой неделе зампред Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной публикации обзора финансовой стабильности.

"В пятницу начнется неделя тишины. Мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразными, чем в апреле", - заявил Габуния.

Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 6 июня.