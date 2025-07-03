3 июля. FINMARKET.RU - Растущий спрос на сектор услуг меняет картину инфляции, рост "экономики впечатлений" является долгосрочным трендом, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Рост сектора услуг. Мы, кстати, это видим и в текущих тенденциях, когда у насменьше замедляется в секторе услуг, все растущий спрос на сектор услуг. Это долгосрочная тенденция - рост сектора услуг, "экономики впечатлений". Люди готовы платить не столько за товары, сколько за уникальный опыт, эмоциональную вовлеченность, персональные сервисы, это подкрепляется технологическими (возможностями). Возникает новая парадигма потребления", - сообщила Набиуллина на Финансовом конгрессев Санкт-Петербурге.

Это один из сдвигов в российской экономике, отметила она. Эти сдвиги очевидны, масштабны и происходят быстрее, чем ожидала глава ЦБ.

Еще один сдвиг связан с адаптацией к последствиям санкций и разного рода ограничений. Роль внешней торговли в российской экономике уменьшается (снижается экспорт и импорт), большее значение приобретает внутренний рынок. При этом важны не только объемные показатели, сколько условия внешней торговли. "Надо сказать, в силу разного рода логистических, платежных проблем эти условия внешней торговли изменились не в нашу пользу. Это тоже надо учитывать, и это, думаю, не краткосрочный фактор", - добавила глава ЦБ.

Еще одна группа сдвигов связана с ускорением роста в отдельных секторах - машиностроении, приборостроении, национальной обороне и технологическом суверенитете.

Набиуллина также отметила изменение ситуации на рынке труда, удорожание рабочей силы. "Я считаю, что это удорожание рабочей силы - это не преходящий фактор, это для нас долгосрочные реалии", - заявила она.

Еще одно изменение связано с переходом на внутренние источники финансирования. "Финансовая система это испытание выдержала и достаточно активно нарастила кредитование в первые два года, когда наши предприятия оказались отрезанными от внешних рынков, благодаря запасам капитала и устойчивости", - заявила глава ЦБ. По ее мнению, структурная адаптация к внешним ограничениям в основных чертах завершилась. "Мы показали, что мы к этому умеем адаптироваться", - подчеркнула Набиуллина.

На повестку дня сейчас выходят структурные сдвиги совершенно иного типа, прежде всего технологические, они могут быть более масштабными по последствиям, чем то, что было в предыдущие два года, отметила глава ЦБ.

"Мы здесь не можем успокоиться. Да, мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена, но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы, мы на это можем опереться", - отметила Набиуллина.