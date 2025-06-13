Рынок акций РФ в пятницу превысил 2750п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти, неделю завершил в "минусе"

Москва. 13 июня. Рынок акций РФ в пятницу подрос на фоне раллировавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $73 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана, сдерживающим фактором для покупателей оставались сомнения в скором урегулировании конфликта вокруг Украины и санкционные угрозы Запада. Индекс МосБиржи превысил 2750 пунктов, индекс РТС поднялся к рубежу 1100 пунктов; локомотивом роста выступили акции нефтяных компаний во главе с бумагами "Роснефти" (+5,4%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2750,32 пункта (+0,6%, максимум дня - 2762,76 пункта), индекс РТС - 1096,68 пункта (+0,6%), динамика цен "голубых фишек" на МосБирже оказалась смешанной в пределах 4,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 июня, составляет 79,0028 руб. (+40,25 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 1,1-1,3%, доллар от ЦБ РФ просел на 0,17 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+4,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,5% и +0,9% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -0,9% "префы"), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Совет ЕС принял в четверг постановление, которое вводит с 1 июля 2025 года новые пошлины на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию и некоторые удобрения из России и Белоруссии, говорится в сообщении совета. После вступления решения в силу тарифы ЕС будут применяться ко всей сельскохозяйственной продукции из России, поскольку другие сельскохозяйственные товары уже облагаются таможенными пошлинами.

Ночью Израиль нанес масштабные авиаудары по более чем 100 военным и ядерным объектам на территории Ирана, задействовав свыше 200 самолетов. В результате погибли несколько высокопоставленных иранских военных, включая командующего КСИР и начальника генштаба, а также ряд ученых-ядерщиков. Израиль объяснил операцию необходимостью остановить продвижение Ирана к созданию ядерного оружия, а премьер-министр Нетаньяху предупредил о готовности страны к продолжительному конфликту. В ответ Иран выпустил сотни беспилотников по Израилю и пообещал "жесткое возмездие"; в регионе закрыто воздушное пространство и введен режим ЧП.

Президент США Дональд Трамп созывает заседание кабинета министров в связи с тем, что Израиль нанес удары" по Ирану, сообщил канал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

"Решение президента созвать заседание на высшем уровне со своими руководителями было принято еще до нанесения ударов, поскольку официальные лица США все больше были обеспокоены этой угрозой", - говорится в сообщении.

Госсекретарь США Марко Рубио со своей стороны заявил, что Соединенные Штаты не причастны к ударам, которые Израиль нанес по Ирану, отметив, что Израиль уведомил США о том, что, по его мнению, "эти действия были необходимы в качестве самообороны".

Администрация США предупредила власти Израиля, что не будет оказывать им прямую помощь в случае удара по Ирану, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. При этом собеседники журналистов не уточнили, готовы ли США помогать Израилю с разведданными по Ирану или же в вопросах военной логистики, например, с дозаправкой боевых самолетов. "США, как и в предыдущие разы, почти наверняка согласятся помочь Израилю защититься от ответных ударов Ирана", - подчеркивает Axios.

Тем временем, Иран не будет участвовать в запланированных на воскресенье переговорах с США по ядерной программе, сообщили в пятницу ближневосточные СМИ со ссылкой на государственное телевидение Ирана. В сообщениях указывается, что приостановка касается не только этого раунда, но и любых иных переговоров по иранскому атому.

Трамп заявил в пятницу, что Ирану следует заключить с США соглашение по атомной проблеме, чтобы избежать дальнейшего кризиса. "Ирану нужно согласиться на сделку, иначе у него ничего не останется. Не нужно больше смертей, разрушений. Просто сделайте это, пока не поздно", - написал он в соцсети Truth Social.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил журналистам, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней. Чиновник пояснил, что в последние недели у Израиля "появились признаки" того, что Иран стремится создать ядерную бомбу. "Сейчас мы находимся в стратегически выгодном положении и близки к точке невозврата, и у нас не было другого выбора, кроме как принять меры", - сказал он.

Перспектива расширения конфликта на Ближнем Востоке угрожает движению судов в Ормузском проливе - ключевом пути для порядка 20% глобальных поставок нефти, пишет Trading Economics.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране.

При этом МИД Ирана заявил об ответственности Вашингтона за удары Израиля по иранским ядерным объектам.

Международное сообщество выразило обеспокоенность резкой эскалацией конфликта. США заявили, что не участвовали в операции, но готовы защитить свои интересы. Россия и Саудовская Аравия осудили действия Израиля, а ООН призвала обе стороны воздержаться от дальнейшей военной эскалации. На фоне атаки авиакомпании отменили рейсы в регион, а власти разных стран рекомендовали своим гражданам избегать поездок и соблюдать осторожность.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", последние данные Росстата показали, что за неделю с 3 по 9 июня темпы роста индекса потребительских цен составили 0,03% по сравнению с 0,05% неделей ранее. Накопленная инфляция с начала года составила 3,6%. Это благоприятные данные для фондового рынка, которые позволяют надеяться на смягчение риторики регулятора на заседании в июле, если тенденция на замедление инфляции сохранится.

Также поддержку рынку акций РФ оказывает выстрелившая вверх нефть из-за событий на Ближнем Востоке: утром котировки Brent на пике превышали $78 за баррель, хотя затем отступили ниже $74 за баррель. В ценах Brent выше $70 за баррель, очевидно, присутствует геополитическая составляющая. Тем не менее давление, под которым оказался нефтяной рынок ранее на фоне планов Саудовской Аравии увеличить объемы нефтедобычи, могло быть неоправданным. Предложение на рынке нефти в целом остается сбалансированным, учитывая, что при ценах $60 за баррель (или ниже) нефтедобыча в США становится нерентабельной, и, как следствие, сокращается предложение со стороны американских производителей.

Внимание инвесторов также привлекли акции золотодобывающих компаний, прежде всего ПАО "Полюс", учитывая подъем котировок золота выше $3445 за унцию (+1,3%) на фоне событий на Ближнем Востоке.

Если цены на нефть продолжат дальнейший рост, что возможно, если Иран перекроет Ормузский пролив (одну из важнейших нефтяных артерий для транспортировки нефти и СПГ), то это будет оказывать поддержку российскому рынку. Однако, учитывая продолжающиеся жесткие ДКУ и проблемы в переговорном процессе с Украиной, этот отскок, вероятно, продлится недолго, считают аналитики. Индекс МосБиржи пытается удержать локальную восходящую трендовую линию, проходящую в районе 2750 пунктов. При закрытии недели выше нее возможен дальнейший рост до 3000 пунктов, а при закрытии ниже возможно снижение до уровней декабря 2024 (район 2500 пунктов), полагает представитель "Финама".

Инвесторы оценивают новости о резком усилении напряженности на Ближнем Востоке после атаки Израиля на Иран.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX просели на 0,3-1,1%) и США (индексы акций к 18:50 мск опустились на 0,4-0,9%).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае увеличились на 2,1% относительно того же месяца прошлого года, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Предварительные данные также указывали на рост потребительских цен на 2,1%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра показателя. В апреле инфляция в Германии составляла 2,2%.

Индекс потребительского доверия в США в июне подскочил до 60,5 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 53,5 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в пятницу цены резко выросли на новостях об ударах Израиля по Ирану, стоимость Brent на азиатской сессии локально поднималась до $78,5 за баррель (максимум с января), после чего скорректировалась.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 мск составила $73,38 за баррель (+5,8% и -0,6% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $72,06 за баррель (+5,9% и -0,2% накануне). В ходе торгов подъем цен достигал 14%.

В обозримом будущем цены на нефть едва ли опустятся ниже $70 за баррель из-за роста напряженности и неопределенности в отношении будущего переговоров по иранской ядерной сделке, отметили аналитики Commerzbank.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу выросли акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+7,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+5,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+3,8%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,6%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,7%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+2,1%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+2,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2%).

Снизились "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-3,3%), акции ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-3,2%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-2,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,6%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-2,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,68 млрд рублей (из них 7,49 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 6,56 млрд рублей на бумаги ВТБ и 6,09 млрд рублей на акции "Роснефти").