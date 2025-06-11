Автоматически обрабатывать персональные данные без согласия гражданина могут запретить

11 июня. FINMARKET.RU - Операторам персональных данных граждан (ПД) могут запретить собирать профили клиентов, т. е. автоматически обрабатывать ПД с целью анализа личности и предугадывания интересов, предпочтений и поведения людей без отдельного на то согласия. Это означает, что коммерческие банки, операторы связи, маркетплейсы и т. д. не смогут собирать данные из разных источников без ведома клиентов. Такая мера предусмотрена новым законопроектом по противодействию мошенничеству, который подготовило Минцифры во исполнение поручения вице-премьера Дмитрия Григоренко, пишут "Ведомости"

Документ предлагает запретить анализ и прогнозирование характеристик, касающихся экономического положения субъекта ПД, его состояния здоровья, личных предпочтений, интересов, поведения и местонахождения с помощью любых автоматизированных алгоритмов. Эти правки будут внесены в ст. 5 № 152-ФЗ "О персональных данных", определяющую основные принципы обработки ПД, следует из документа.

Сами же субъекты ПД, следует из законопроекта, смогут направлять согласия на обработку данных только через два канала - непосредственно оператору или через ЕСИА (единую систему идентификации и аутентификации). Таким же образом можно будет отозвать согласие.

При сборе персональных данных через любые каналы оператор ПД должен будет передать информацию о факте обработки информации в ЕСИА, говорится в законопроекте.

Авторы законопроекта уточняют, что мера направлена на регулирование IT-мошенничества, следует из пояснительной записки.