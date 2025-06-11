Отмена льготной ипотеки - в зоне риска 11 крупных городов

11 июня. FINMARKET.RU - За год после отмены льготной ипотеки в зоне риска из-за нераспроданности жилья оказалось 11 крупнейших городов, а в 2024 г. это был только один - Воронеж. К такому выводу пришли аналитики проекта о недвижимости "Движение.ру" на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), пишут "Известия" . Эксперты изучили ситуацию на рынке жилья с июня 2024 г. по июнь этого года в 16 российских городах-миллионниках, добавив к ним Тюмень, которая сегодня является одним из крупнейших рынков недвижимости в стране.

"За этот период объемы кредитования на первичном рынке снизились почти в 3 раза - с 475 млрд до 167 млрд рублей в месяц, одновременно с этим сокращался спрос на новое. При этом большинство крупнейших городов России увеличили объемы стройки на 10% и более, что привело к рекордному росту нераспроданных площадей. Последнее грозит девелоперам финансовыми проблемами", - говорится в исследовании.

Согласно документу, рост показателя по соотношению распроданности возводимого жилья к его строительной готовности был зафиксирован только в Москве и Санкт-Петербурге. В столице за год он вырос на 1% и в целом составил 95%, а в городе на Неве - на 3%, достигнув 92%.

В остальных городах аналитики зафиксировали его снижение. Хотя еще для четырех миллионников оно пока не критическое. Так, например, больше всего уменьшение объемов распроданности произошло в Нижнем Новгороде - на 36%. Однако с учетом данных 2024 г. этот показатель остался на высоком уровне, сократившись с 146 до 110%.

Также пока не вызывает тревогу ситуация на рынке жилья в Екатеринбурге - сокращение на 25% (со 110 до 85%), в Ростове-на-Дону - на 28% (со 113 до 85%) и Казани - на 22% (со 105 до 83%).

При этом в зоне риска, согласно исследованию, оказались, где соотношение объемов распроданности к стройготовности составило 70% и менее. В их числе оказались Волгоград - за год минус 30% (со 100 до 70%), Пермь - минус 34% (со 103% до 69%), Тюмень - минус 28% (с 96 до 68%), Самара - минус 11% ( с 76 до 65%), Новосибирск - минус 27%( с 91 до 64%), Челябинск - минус 35% (с 98 до 63%), Омск - минус 15% (с 76 до 61%), Воронеж - минус 11% (с 68 до 57%), Уфа - минус 19% ( с 75 до 56%), Красноярск - минус 32% ( с 87 до 55%) и Краснодар - минус 25% (с 73 до 48%).

Как отмечают аналитики, дальнейшее снижение грозит тем, что у застройщиков могут возникнуть трудности с погашением долгов по проектному финансированию из-за высокой ставки, связанной с недостаточным наполнением эскроу-счетов.