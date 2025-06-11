Инфляция в мае составила 0,43%

Рост потребительских цен в мае чуть ускорился до 0,43% после повышения на 0,4% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 9,88% с 10,23% месяцем ранее. Рост цен в мае оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,28%

11 июня. FINMARKET.RU -в России в мае 2025 года составила 0,43% после 0,40% в апреле, 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-май 2025 года потребительские цены в РФ выросли на 3,56%.

Ускорение месячной инфляции в мае стало неожиданным для аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,28%. Недельная динамика цен (рассчитываемая по более узкой потребительской корзине), публикуемая Росстатом, также указывала на меньший рост цен в мае - в районе 0,25%.

Тем не менее на фоне высокой базы прошлого года (в мае 2024 года инфляция составила 0,74%) годовая инфляция, по данным Росстата, в мае 2025 года замедлилась до 9,88% (аналитики ожидали 9,73%) с 10,23% на конец апреля, 10,34% на конец марта после 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в мае 2025 года составил 100,60% (в апреле 2025 года - 100,32%), в годовом выражении - 108,94% (после 109,23% в апреле).

Продовольственные товары в мае подорожали на 0,26% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 12,49%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в мае на 1,96% (в годовом выражении - выросла в цене на 19,84%).

Непродовольственные товары в прошлом месяце на фоне укрепившегося рубля подешевели на 0,13% (в годовом сопоставлении цены выросли на 4,81%).

Услуги в мае стали обходиться дороже в среднем на 1,34% (в годовом выражении - на 12,55%).

В мае значительно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: морковь - на 18,1%, лук - на 14,2%, капусту - на 12,0%, картофель - на 7,8%. В то же время снизились цены на огурцы - на 31,3%, помидоры - на 21,1%, бананы - на 5,3%.

В группе мясопродуктов в минувшем месяце выросли цены на мясо кур - на 4,0%, свинину - на 1,9%. Рыба и морепродукты в мае подорожали на 0,88%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 0,79%.

Снизились в мае цены на куриные яйца - на 6,0%.

Среди непродовольственных товаров значительно подешевели фотоаппараты - на 3,2% и телевизоры - на 2,7%.

Существенно в апреле выросли цены на медикаменты - на 0,74%.

Среди услуг в мае значительно увеличилась стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье РФ - на 21,4%. Среди услуг зарубежного туризма больше стали цены: на поездки на отдых в Турцию - на 11,1%, страны Закавказья - на 10,6%.

Среди услуг пассажирского транспорта выросли цены и тарифы: на проезд в различных вагонах поездов дальнего следования от 3,9% до 7,8%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 6 июня заявила, что пока динамика инфляции идет ближе к нижней границе прогноза ЦБ в 7-8% на 2025 год, в июле ЦБ возможно снизит свой прогноз.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2025 году составляет 6,9%, по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,8%).