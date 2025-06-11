Трехлетние вклады хотят освободить от платежей

11 июня. FINMARKET.RU - В России вновь задумались об отмене подоходного налога на 3-летние. Как сообщил "Российской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в течение двух первых недель июня планируется внести на рассмотрение депутатов законопроект, освобождающий проценты по 3-летним вкладам от подоходного налога (НДФЛ, налог на доходы физлиц). "Рассчитываю, что Госдума нас поддержит, соответствующие решения будут приняты и эта мера заработает с 1 января 2026 года. Первое чтение законопроекта планируем на июль, второе - на сентябрь, а третье - до конца года", - сказал Аксаков.

Депутаты неоднократно выступали за освобождение процентов по долгосрочным вкладам от подоходного налога. В апреле 2024 г. глава Банка России Эльвира Набиуллина идею поддержала. В этом направлении "нужны встречные усилия, чтобы "длинные" вклады стали популярными", добавила она тогда. Но у министерства финансов сформировалась иная позиция в вопросе налогообложения по долгосрочным вкладам.

Сейчас трехлетние вклады не пользуются большой популярностью. В структуре рублевых средств физлиц доля вкладов на срок от 1 года до 3-х лет составляет около 11,5%, говорит старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин. И еще 1,1% приходится на срок свыше 3-х лет, если смотреть на последние доступные данные от Банка России. Отмена налога на доходы, полученные от размещения сбережений на 3-летние вклады, ситуацию сильно не изменит, отмечали в мае 2023 года в Минфине.

Если 3-летние вклады освободят от НДФЛ, часть средств может перейти с текущих счетов и краткосрочных вкладов (от полугода до 2-х лет) на них. Однако сейчас условия больше стимулируют размещение денег на короткие сроки, считают эксперты.

А в рейтинговом агентстве НКР. прогнозируют, что со временем люди начнут перекладывать деньги на более долгие сроки.