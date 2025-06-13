Рубль днем умеренно подрастает в паре с юанем на фоне скачка цен на нефть, произошедшего после атаки Израиля на Иран

Москва. 13 июня. Китайский юань снижается на Московской бирже в пятницу днем, рубль укрепляется в основных валютных парах, отыгрывая заметный скачок мировых цен на нефть, произошедший на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке после атаки Израиля на Иран. Вместе с тем более активный рост курса нацвалюты сдерживается как геополитическим фактором, связанным с неопределенностью сроков урегулированием конфликта вокруг Украины, так и существующими санкционными рисками в отношении России.

Курс юаня в 15:00 мск составил 10,916 руб., что на 4,4 коп. (или на 0,4%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 1,57 коп. ниже уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск опустилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,73%, до 78,95 руб./$1; контракт EURRUBF подешевел на 0,5%, до 90,6 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное укрепление валютного курса рубля в ходе биржевых торгов 13 июня связано, прежде всего, с заметным скачком мировых цен на нефть, в то время как прочие внешние и внутренние факторы носят либо нейтральный, либо негативный для нацвалюты характер. При этом активность валютных торгов 13 июня в целом пониженная из-за официального выходного дня в России.

Цены на нефть активно растут днем в пятницу на новостях об ударах Израиля по Ирану. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подскочила на 7,15%, до $74,32 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) взлетели в цене к этому времени на 7,64%, до $73,24 за баррель.

В ночь на пятницу Израиль нанес удары по ряду ядерных объектов Ирана. Сообщается, что Израилю удалось ликвидировать многих высокопоставленных командующих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также группу ведущих физиков-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется" для устранения угрозы со стороны Ирана. "Израиль начал операцию "Восставший лев" - военную операцию, направленную на устранение иранской угрозы самому существованию Израиля", - сказал Нетаньяху в телеобращении.

Перспектива расширения конфликта на Ближнем Востоке угрожает движению судов в Ормузском проливе - ключевом пути для порядка 20% глобальных поставок нефти, пишет Trading Economics.

"Текущие котировки Brent не учитывают существенные риски масштабного ущерба или сбоев в работе иранской нефтяной инфраструктуры и экспорта, - говорится в отчете SEB AB. - Также трейдеры не закладывают в текущие котировки риски, связанные с перебоями поставок через Ормузский пролив". По мнению аналитиков JPMorgan Chase, если проход судов через Ормузский пролив будет заблокирован, цены на нефть могут достичь $130 за баррель.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении первого этапа нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. "Десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап, который включал нанесение ударов по десяткам военных объектов, включая ядерные объекты в различных районах Ирана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Представитель ЦАХАЛ сообщил журналистам, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней.

Израильские ВВС нанесли в пятницу днем еще серию ударов по целям в иранских городах, сообщили ближневосточные СМИ со ссылкой на очевидцев. В рамках этой волны удары пришлись по городам Шираз, Хорамабад, Тебриз. На фотографиях, размеренных в соцсетях, видны клубы дыма над этими городами. Предполагается, что ВВС Израиля атаковали в Ширазе завод по производству ракет.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты непричастны к ударам, которые Израиль нанес по Ирану, отметив, что Израиль уведомил США о том, что, по его мнению, "эти действия были необходимы в качестве самообороны". "Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвуем в нанесении ударов по Ирану, и нашим приоритетом является защита американских войск в регионе", - пояснил Рубио.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов в пятницу. Инвесторы оценивали новости о резком усилении напряженности на Ближнем Востоке после атаки Израиля на Иран. При этом МИД Ирана заявил об ответственности Вашингтона за удары Израиля по иранским ядерным объектам. Китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Значение японского Nikkei 225 упало на 0,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi сократилось также на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%.

Европейские рынки акций падают на торгах в пятницу, основное внимание инвесторов направлено на ситуацию на Ближнем Востоке. Иранские военные не будут ставить ограничения при нанесении ответных ударов по Израилю, сообщают в пятницу ближневосточные СМИ со ссылкой на заявление генштаба ВС Ирана. "Теперь, когда террористический режим пересек все красные линии, нет никаких ограничений при ответе на эти преступления", - отмечается в нем.

Ранее сообщалось, что Тегеран запустил около сотни дронов в ответ на ночные массированные израильские удары по Ирану. Однако многие СМИ полагают, что этим иранская реакция не ограничится.

В силу того, что в России 13 июня 2025 года официально является выходным днем, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в пятницу не рассчитываются.