Рынок акций РФ в среду поднялся выше 2730п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидировали бумаги РусГидро

Москва. 11 июня. Рынок акций РФ в среду умеренно подрос в рамках коррекции за счет закрытия игроками перед длинными выходными части коротких позиций после снижения цен на фоне неопределенности в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, опасений относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины и новых санкционных угроз Запада; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель) на ожиданиях нормализации торговых отношений США и Китая и статистике о запасах сырья в США.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2733,2 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1089,86 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,1%, лидерами роста выступили акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+4,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 июня, составил 79,0028 руб. (+40,25 копейки).

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщил журналистам, что финоздоровление ПАО "РусГидро" уже частично началось. "В стадии частичной реализации", - сказал он, отвечая на вопрос о том, в какой стадии находится решение задачи финансового оздоровления компании.

Грабчак напомнил про решение о компенсации "РусГидро" убытков через плату за мощность (соответствующий вопрос рассматривался на заседании правкомиссии 4 июня, сообщала ранее газета "Коммерсантъ").

Кроме того, отвечая на вопрос о передаче сетей "РусГидро" на Дальнем Востоке "Россетям" (MOEX: FEES), он отметил, что "это один из элементов разгрузки "РусГидро". "Он (вопрос - ИФ) в проработке, должны компании договориться", - сказал он, пояснив, что сейчас проводится аудит этих активов.

Подорожали в среду также акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%).

Подешевели акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-4%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%).

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник сообщила, что планируемый 18-й пакет санкций против РФ будет предусматривать снижение "потолка" цен на нефть из РФ и запрет на использование газопроводов "Северный поток". "Впервые мы предлагаем запрет на транзакции с "Северным потоком" и "Северным потоком 2". Это означает, что ни одна структура Евросоюза не сможет взаимодействовать напрямую или опосредованно в какой-либо форме с этими газопроводами", - сказала глава ЕК на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

"Мы также предлагаем снизить "потолок" цен на нефть с $60 до $45 за баррель", - продолжила она. Фон дер Ляйен отметила, что ЕК хочет запретить и импорт нефтепродуктов, в основе которых - российская нефть.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи умеренно подрос перед длинными выходными, поддержку рынку в моменте оказал слабеющий рубль. Инвесторы ждут нового пакета антироссийских ограничительных мер со стороны ЕС, который, вероятно, будет включать санкции против "Северных потоков", ряда морских судов и банков, а также снижение "потолка" цен на нефть. В фокусе инвесторов вечером в среду - данные Росстата по недельной инфляции.

Среди лидеров роста в среду оказались акции "РусГидро". Ранее компания включила в повестку к заседанию СД вопрос о возможном распределении дивидендов по итогам года в размере 0,075648608 рубля на акцию, а в среду росту могли способствовать новости о плане передачи части сетей на Дальнем Востоке "Россетям". "Аэрофлот" раскрыл операционные результаты за май: пассажиропоток вырос на 1,4%, пассажирооборот - на 3,7%; за 5 месяцев пассажиропоток вырос на 2,1%.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, индекс МосБиржи отскочил в район 2730-2740 пунктов, что несколько снизило риск возобновления нисходящей динамики. Поддержку рынку оказал валютный фактор и продолжающийся рост нефтяных цен. Давление оказал фактор предстоящих выходных в связи с празднованием Дня России, что не способствовало росту торговой активности.

Прогноз по индексу МосБиржи до конца недели - движение в диапазоне 2700-2730 пунктов. Для разворота вверх необходимо закрепляться выше 2740 пунктов. При пробое уровня 2700 пунктов возрастет риск ухода в район 2650-2660 пунктов, считает Рокотянская.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду вышел в "плюс" по индексам, хотя на укороченной торговой неделе индикаторы показывают слабость; инвесторы ожидают поступления новых экономических и геополитических сигналов.

Рынок акций на неделе скорректировался вниз от достигнутых в пятницу локальных пиков в условиях сохранения жесткого тона ЦБ РФ и геополитических рисков. ЕС объявил о согласовании 18-го пакета санкций против РФ, который коснется энергетического, транспортного и финансового секторов страны. ЕС также предлагает снизить "потолок" цен на российскую нефть до $45 за баррель. Реакция российского рынка на предложенные ограничения в моменте была сдержанной, а президент РФ Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам с ценовым "потолком" до 31 декабря 2025 года. Поставки нефти из РФ в случае расширения санкций, в том числе против российского флота, могут усложниться и оказать давление на прибыль компаний нефтяного и транспортного секторов, но в целом российский рынок уже несколько лет находится в схожих условиях, к которым постепенно адаптируется, отмечает аналитик.

Акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-13%) упали после закрытия реестра по дивидендам за 2024 год. Бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,7%) остаются в стадии нисходящей коррекции после скачка вверх на прошлой неделе. Западные фондовые площадки в середине недели удерживаются у локальных максимумов. Нисходящими рисками для настроений при этом выступают данные по росту инфляции в США, а также распространение протестов против эмиграционной политики Трампа на территории страны.

Индексы МосБиржи и РТС закрепились выше ближайших важных поддержек 2700 и 1065 пунктов соответственно. В четверг торги на Мосбирже проводиться не будут в связи с праздничным днем, но инвесторы не спешат с распродажами, несмотря на угрозу новых санкций ЕС, отмечает Кожухова.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова также отмечает, что давление на рынок оказывают ожидания новых санкций со стороны ЕС (обсуждается уже 18-й пакет, куда могут войти банки и нефтегаз) с понижением "потолка" цены на российскую нефть до $45 с $60 за баррель и отсутствие явного позитива от снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Сигнал регулятора на последнем заседании остался ненаправленным, то есть в дальнейшем ставка может быть как снижена, так и поставлена на паузу, отметила Крылова.

Основная борьба будет складываться вокруг 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Поддержкой в среду выступили накопившиеся "короткие" позиции у игроков и нежелание переносить их через выходные, отметила Крылова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что отметка 2700 пунктов по индексу МосБиржи выступает довольно серьезной поддержкой.

Негатива добавили заявления из Европы о новом пакете антироссийских санкций: планируется отключить еще 22 банка от платежной системы SWIFT, снизить "потолок" цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, запретить ЕС закупать продукцию из российского нефтяного сырья и наложить очередные ограничения на суда так называемого "теневого флота", обратил внимание эксперт.

Ничего принципиально нового здесь нет, все эти санкции уже известны, выработаны механизмы работы в условиях ограничений, говорит Антонов. Индекс МосБиржи скорректировался вверх после трех дней безоткатного снижения и накопившейся перепроданности. Игроки предпочли закрыть часть "шортов" перед длинными выходными в целях минимизации рисков. Однако стоит иметь в виду и возможность ухудшения ситуации в дальнейшем, то есть пробоя индекса МосБиржи отметки 2700 пунктов, что откроет дорогу на 2600 пунктов. На такой сценарий стоит иметь запас денег или "плечей", считает Антонов.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%) на фоне прогресса на торговых переговорах США и Китая, но стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,3%), подросли Штаты (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,1-0,3%).

США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Лондоне согласовали план реализации достигнутых ранее договоренностей в торговой сфере.

"Мы достигли рамочного соглашения о реализации женевского консенсуса", - заявил журналистам министр торговли США Говард Латник. Речь идет о предыдущих переговорах в Швейцарии, где обе страны согласились на 90-дневную заморозку самых жестких взаимных импортных пошлин.

Президент США Трамп заявил в среду, что делегации США и Китая согласовали параметры соглашения по торговле, теперь его предстоит одобрить на уровне глав государств. "Наша сделка с Китаем готова. Финальный "зеленый свет" ей предстоит дать мне и председателю Си Цзиньпину", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, проект соглашения, в частности, позволит решить вопрос поставки редкоземельных металлов из КНР.

Как сообщалось ранее, после женевских переговоров КНР и США обменялись взаимными обвинениями по поводу ограничений на поставки в Китай передовых полупроводников, выдачи виз для китайских студентов в американских вузах и введенного Китаем контроля над экспортом редкоземельных металлов.

Представитель Минкоммерции Китая пояснил, что продукция, связанная с редкоземельными металлами, "имеет военное и гражданское назначение", а также отношение к национальной безопасности страны. "Китай осуществляет экспортный контроль над товарами, связанными с редкоземельными металлами, в соответствии с законом. Его целью является более эффективная защита национальной безопасности и интересов", - говорилось в распространенном заявлении министерства.

В нем также отмечено, что Китай учитывает потребности и озабоченности различных стран, уже одобрил определенное количество заявок на поставки и будет продолжать это делать.

Тем временем, потребительские цены (индекс CPI) в США в мае увеличились на 2,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Темпы роста ускорились по сравнению с 2,3% в апреле. Усиление инфляции отмечено впервые за 4 месяца. Аналитики в среднем ожидали более существенного роста потребительских цен в мае - на 2,5%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в среду цены выросли на фоне американо-китайских торговых переговоров и статистики Минэнерго США о сокращении запасов сырья.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $68,36 за баррель (+2,2% и -0,3% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $66,68 за баррель (+2,6% и -0,5% накануне).

Делегации США и КНР согласовали параметры соглашения по торговле, теперь его предстоит одобрить на уровне глав государств, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

Рынок также оценивает слова Трампа, касающиеся отношений с Ираном. По словам президента США, он теряет уверенность в том, что сможет убедить Тегеран отказаться от ядерной программы.

"Я гораздо меньше, чем пару месяцев назад, уверен, что удастся заключить сделку", - прокомментировал Трамп ситуацию вокруг переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблеме в подкасте Pod Force One.

Неспособность двух стран заключить сделку будет означать сохранение санкций в отношении иранского нефтяного экспорта.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал снижение коммерческих запасов нефти на прошлой неделе на 3,64 млн баррелей. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали сокращения запасов нефти на 100 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 403 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду выросли акции ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (+6,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,6%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (+3,1%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+2,8%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+2,7%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,4%), ПАО "Европлан" (MOEX: LEAS) (+2,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2%).

Снизились акции "Соллерса" (-13%, до 669 рублей; дивиденды за 2024 год составят 70 рублей на бумагу), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,9%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (-3,9%), "ОГК-2" (-3,7%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-3,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,7%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,31 млрд рублей (из них 6,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,7 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 3,85 млрд рублей на акции "ПИКа").