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11 июня 2025 года 18:17
Совкомбанк понизил рекомендацию для "префов" Сургутнефтегаза до "держать"
Совкомбанк понизил рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" до "держать", сообщается в материале аналитиков. "Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" сохраняют привлекательность как инструмент защиты от возможного ослабления рубля. Однако с учетом текущей макроэкономической конъюнктуры и снижения дивидендных выплат мы понижаем рекомендацию до "держать", - пишет эксперт банка Сергей Колчерин. Эксперт отмечает ряд факторов, способствовавших понижению рекомендации: - На фоне пересмотра макропоказателей относительно сценария ноября 2024 года ожидается заметное снижение финансовых результатов компании в 2025 году. - При отсутствии корпоративных событий и заметного роста операционных и финансовых показателей, ключевым драйвером инвестиционной привлекательности привилегированных акций остаются дивиденды за 2024 год. - Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 8,5 рубля на привилегированную акцию, что соответствует доходности 16% (одна из самых высоких доходностей на российском рынке). - С учетом приближающейся отсечки (17 июля 2025 года - дата закрытия реестра) опережающий рост котировок акций компании не ожидается. - По обновленным прогнозам, дивидендная доходность за 2025 год может составить 2% от текущих уровней, что ограничивает потенциал быстрого восстановления после "дивидендного гэпа". "Важно учитывать, что прогнозирование финансовых показателей остается затруднительным в силу ограниченной информационной открытости. Начиная со 2К2024 компания прекратила полноценное раскрытие финансовой отчетности, а объем коммуникации с инвестиционным сообществом остается минимальным", - подчеркивает Колчерин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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