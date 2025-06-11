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11 июня 2025 года 16:43
"Эйлер" подтверждает позитивную оценку перспектив акций Сбербанка
Аналитики "Эйлер Аналитические Технологии" подтверждают позитивный взгляд на перспективы акций Сбербанка и оценивают их потенциальную доходность в 37% с текущих уровней, сообщается в комментарии. "Сбербанк опубликовал нейтральные результаты по РПБУ за пять месяцев, - пишут эксперты Светлана Асланова и Елизавета Усенкова. - Они согласуются с поставленными менеджментом целями и прогнозами по итогам года, несмотря на вызовы со стороны жесткого регулирования и высоких процентных ставок. Мы сохраняем положительный взгляд на акции банка, учитывая общую потенциальную доходность 37%". Акции банка торгуются с мультипликаторами 0,86х P/BV и 4,2х P/E за 2025 год, что эксперты считают привлекательной оценкой, учитывая сохранение рентабельности капитала выше 22%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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