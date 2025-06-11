"Эйлер" подтверждает позитивную оценку перспектив акций Сбербанка

Аналитики "Эйлер Аналитические Технологии" подтверждают позитивный взгляд на перспективы акций Сбербанка и оценивают их потенциальную доходность в 37% с текущих уровней, сообщается в комментарии.

"Сбербанк опубликовал нейтральные результаты по РПБУ за пять месяцев, - пишут эксперты Светлана Асланова и Елизавета Усенкова. - Они согласуются с поставленными менеджментом целями и прогнозами по итогам года, несмотря на вызовы со стороны жесткого регулирования и высоких процентных ставок. Мы сохраняем положительный взгляд на акции банка, учитывая общую потенциальную доходность 37%".

Акции банка торгуются с мультипликаторами 0,86х P/BV и 4,2х P/E за 2025 год, что эксперты считают привлекательной оценкой, учитывая сохранение рентабельности капитала выше 22%.

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