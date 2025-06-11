"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $87,6 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Сильный квартальный отчет и общее восстановление американского рынка поддержали акции Lam Research, которые достаточно быстро отыграли снижение, вызванное торговой неопределенностью, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Тем не менее сохраняются риски эскалации тарифной войны США с другими странами и ужесточения контроля над поставками оборудования в Китай. В этой связи мы осторожно смотрим на перспективы дальнейшего роста акций Lam Research".

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления чипов. Помимо непосредственного производства оборудования, она оказывает услуги по его обслуживанию.

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