Рубль днем активно дешевеет в паре с юанем перед длительными праздничными выходными

Москва. 11 июня. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже днем в среду. Рубль активно дешевеет в рамках коррекции после роста в предыдущие дни и перед праздничными выходными. Дополнительное давление на рубль могут оказывать новости на тему антироссийских санкций. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,03 руб., что на 22 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 1,41 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,6 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 1,8 рубля, до 91,11 руб./EUR1.

"Российский рубль во вторник укреплялся. По данным Мосбиржи, курс пары "юань-рубль" вчера достиг минимумов с мая 2023 года. Поддержку рублю оказывает слабый спрос на иностранную валюту перед длинными праздничными выходными. С утра в среду курс пары "юань-рубль" находил у 10,87 руб./юань. Другие валюты ЕМ с утра двигаются разнонаправленно. В среду, вероятно, курс пары "юань-рубль" будет находиться в коридоре 10,75-10,95 руб./юань", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Еврокомиссия, как ожидается, предложит добавить десятки судов, которые занимаются перевозкой нефти из России, в 18-й пакет санкций в отношении РФ, сообщило издание The Guardian со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ ЕС. Отмечается, что предлагается включить еще 70 судов в "черный список". Таким образом, как подсчитала газета, общее число подобных транспортных средств под санкциями превысит 400. Согласно информации издания, Евросоюз намерен добиваться ограничений в отношении 22 банков: их предлагается отключить от системы SWIFT.

Согласно собеседникам издания The Financial Times, в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС войдет снижение "потолка" цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, а также "запрет на использование российской энергетической инфраструктуры, в том числе двух газопроводов "Северный поток".

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник подтвердила информацию, что планируемый 18-й пакет санкций против РФ будет предусматривать снижение "потолка" цен на нефть из РФ и запрет на использование газопроводов "Северный поток". "Впервые мы предлагаем запрет на транзакции с "Северным потоком" и "Северным потоком 2". Это означает, что ни одна структура Евросоюза не сможет взаимодействовать напрямую или опосредованно в какой-либо форме с этими газопроводами", - сказала глава ЕК на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

"Мы также предлагаем снизить "потолок" цен на нефть с $60 до $45 за баррель", - продолжила она. Фон дер Ляйен отметила, что ЕК также хочет запретить импорт нефтепродуктов, в основе которых - российская нефть.

Цены на нефть перешли к уверенному росту днем в среду, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 1,44% от уровня закрытия вторника, до $67,82 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднимаются в цене на 1,71%, до $66,09 за баррель.

Рынок позитивно отреагировал на интервью президента США Дональда Трампа, в котором он сказал, что теряет уверенность в том, что сможет убедить Тегеран отказаться от ядерной программы. Неспособность двух стран заключить сделку будет означать сохранение санкций в отношении иранского нефтяного экспорта.

Поддержку рынку также продолжает оказывать оптимизм, связанный с торговыми переговорами Китая и США. По итогам двухдневных консультаций в Лондоне стороны согласовали план реализации достигнутых ранее договоренностей.

Участники рынка ждут выхода официальных данных по коммерческим запасам нефти в США, которые будут опубликованы в 17:30 мск. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что отчет министерства энергетики укажет на сокращение запасов нефти на 100 тыс. баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы в США за прошлую неделю сократились на 370 тыс. баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.