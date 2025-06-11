"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 36 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко и Дмитрия Казакова.

Сделка по продаже доли эмитента в "Катоке" состоялась, следует из информации на сайте ангольской алмазодобывающей компании. Taadeen, структура суверенного фонда Омана, стала владельцем 41% Sociedade Mineira de Catoca, ранее принадлежавшими "АЛРОСА".

"Сохраняем "негативный" взгляд на акции "АЛРОСА". В теории сумма от сделки могла хотя бы частично пойти на спецдивиденды, но у компании отрицательный денежный поток по итогам 2024 года, а текущие низкие цены и крепкий рубль при слабом спросе создают проблемы и в 2025 году, - указывают эксперты "БКС МИ". - Уверенность в спецдивидендах при такой конъюнктуре минимальная - полученные денежные средства могут частично пойти на финансирование инвестпрограммы для сохранения текущего уровня долговой нагрузки. Сохраняем целевую цену в 36 руб. за акцию на горизонте двенадцати месяцев".

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