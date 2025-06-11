Курс рубля может вернуться к 11,5-12,5 руб./юань к концу 2025г - Freedom Finance Global

Курс валютной пары юань/рубль может вернуться к уровням 11,5-12,5 руб. за юань к концу текущего года, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Одной из ключевых причин укрепления рубля выступает высокая процентная ставка в России - даже после снижения до 20% годовых она остается значительно выше, чем в других странах, включая КНР, где регулятор придерживается мягкой политики, отмечает эксперт. Такая разница поддерживает спрос на рублевые активы, особенно перед аукционами Минфина РФ по размещению ОФЗ.

С другой стороны, указывает Чернов, ослабление юаня связано с замедлением экономики Китая, снижением темпов кредитования и ослаблением внутреннего спроса.

Внешнеэкономическая динамика также не добавляет устойчивости, так как экспорт из Поднебесной стал менее предсказуемым из-за тарифных войн Дональда Трампа, а регуляторные действия в секторе недвижимости усилили неопределенность, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

"Тем не менее рубль может быть переоцененным, исходя из фундаментальных показателей торговли и платежного баланса. Рост импорта, сезонные выплаты и потенциальное снижение цен на нефть могут стать триггерами для его ослабления, особенно если Банк России продолжит в июле снижение ключевой ставки, что, на наш взгляд, очень вероятно, - пишет Чернов в обзоре. - Поэтому к концу 2025 году стоимость китайского юаня вполне может вернуться в район 11,5-12,5 руб."

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