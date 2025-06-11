"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Ferguson Plc с прогнозной стоимостью на уровне $245 за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Компания позитивно отчиталась за третий финансовый квартал 2025 года. Также эмитент улучшил свой прогноз на предстоящий год, поскольку его усилия по повышению операционной эффективности принесли свои плоды, - указывает эксперт. - Ключевыми рисками мы видим макроэкономическую неопределенность, дефляционное давление, зависимость от погодных условий и сбои в цепочках поставок".

Ferguson Plc - крупный дистрибьютор в Северной Америке, предоставляющий экспертные знания, решения и продукцию от инфраструктуры, сантехники и бытовой техники до систем кондиционирования, противопожарной защиты, производства и многого другого.

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