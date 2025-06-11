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11 июня 2025 года 09:11

Рынки акций стран АТР растут

Фондовые индексы США завершили торги вторника ростом. Рынки акций стран АТР растут в среду после прогресса на торговых переговорах США и Китая. Цены на нефть слабо снижаются в среду утром, Brent торгуется у $66,8 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник.

Трейдеры продолжают следить за очередным раундом торговых переговоров США и Китая, проходящим в Лондоне. Министр торговли США Говард Латник назвал предварительные обсуждения с китайскими коллегами "плодотворными", а американский президент Дональд Трамп отметил, что переговоры "идут хорошо".

"Я думаю, многие понимают, что какой-то диалог лучше, чем никакого, что прогресс все же есть", - отмечает основатель Trivariate Research Адам Паркер, слова которого приводит CNBC.

Всемирный банк во вторник понизил прогнозы роста мировой экономики на 2024 и 2025 гг. до 2,3% и 2,4% соответственно, отметив, в частности, напряженность в торговой сфере. Ранее ожидалось повышение ВВП на 2,7% как в этом, так и в следующем году.

Прогноз повышения экономики США на текущий год ухудшен до 1,4% с 2,3%, на 2026 год - до 1,6% с 2%.

В среду рынок будет ждать отчета о динамике потребительских цен в США за май, который может повлиять на решение Федеральной резервной системы по ставке на июньском заседании. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в США в прошлом месяце до 2,5% с апрельских 2,3%.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones во вторник оказались акции Nike Inc. (SPB: NKE) (+3,2%), Walt Disney Co. (SPB: DIS) (+2,7%), Merck & Co. (SPB: MRK) (+2,6%), Chevron Corp. (SPB: CVX) (+1,8%).

Стоимость бумаг International Business Machines (SPB: IBM) увеличилась на 1,5%. Компания объявила о намерении создать первый в мире крупномасштабный отказоустойчивый квантовый компьютер к 2029 году.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 0,6%. Днем ранее компания представила новые программные функции своих устройств в ходе Всемирной конференции разработчиков (WWDC).

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) Inc. поднялась на 5,7%. Трамп заявил в понедельник, что желает главе компании Илону Маску "всего хорошего". Президент сказал также, что не планирует отказываться от сервиса другой компании Маска - Starlink - в Белом доме.

Цена бумаг Casey''s General Stores (SPB: CASY) Inc. подскочила на 11,6%. Оператор сети магазинов шаговой доступности увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале больше, чем ожидалось. Компания также повысила дивиденды.

В число лидеров снижения в Dow Jones вошли акции McDonald''s Corp. (SPB: MCD) Бумаги подешевели на 1,4% вслед за ухудшением рекомендации для них аналитиками Redburn Atlantic сразу на две ступени - до "продавать" с "покупать". По их мнению, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания рискует потерять интерес потребителей на фоне роста популярности препаратов для похудения.

Рыночная стоимость Salesforce Inc. (SPB: CRM) опустилась на 1,5%, Travelers Cos. (SPB: TRV) Inc. - на 1,4%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 1,1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,8%.

Стоимость акций J.M. Smucker Co. (SPB: SJM) упала на 15,6%. Производитель продуктов питания завершил четвертый квартал 2025 финансового года с чистым убытком, а его выручка сократилась сильнее, чем ожидалось.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 105,11 пункта (0,25%) и составил 42866,87 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 32,93 пункта (0,55%) - до 6038,81 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 123,75 пункта (0,63%), составив 19714,99 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду, инвесторы оценивают итоги американо-китайских переговоров в торговой сфере.

США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Лондоне согласовали план реализации достигнутых ранее договоренностей в торговой сфере.

"Мы достигли рамочного соглашения о реализации женевского консенсуса", - заявил журналистам министр торговли США Говард Латник. Речь идет о предыдущих переговорах в Швейцарии, где обе страны согласились на 90-дневную заморозку самых жестких взаимных импортных пошлин.

Детали соглашения пока не разглашаются, однако Латник отметил, что оно включает в себя вопросы поставок редкоземельных металлов.

"Обе стороны заявляли о прогрессе на переговорах в Лондоне, однако им предстоит большая работа по заключению финальной сделки, что грозит потенциальными проблемами и неопределенностью, - сказал Тим Уотерер из KCM Trade. - Эти факторы могут сдержать энтузиазм на азиатских рынках".

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 мск прибавил 0,54%, гонконгский Hang Seng - 0,94%.

Лидерами роста в составе Hang Seng являются бумаги China Hongqiao Group (4,9%), China Life Insurance (3,8%), BYD Co. (3,2%), China Petroleum & Chemical Corp. (2,9%) и Netease Inc. (SPB: NTES) (2,4%).

Тем временем цена акций CSPC Pharmaceutical Group снижается на 3,5%, Nongfu Spring Co. - на 1,7%, Li Auto (SPB: LI) - на 1,1%.

Японский Nikkei 225 повышается на 0,53%.

Самый активный подъем на бирже в Токио показывают акции Sumco Corp., подскочившие на 10%. Цена бумаг Isetan Mitsukoshi Holdings увеличилась на 6,3%, Sapporo Holdings - на 5,8%, Socionext Inc. - на 4,9%, Nikon Corp. - на 4,7%.

Тем временем капитализация Hino Motors Ltd. рухнула на 17,8%, IHI Corp. - понизилась на 4,5%, Kawasaki Heavy Industries - на 4,3%, Nintendo Co. - на 3,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi выросло на 1,1%.

Стоимость акций производителя микрочипов SK Hynix повысилась на 4,3%, автомобильной Hyundai Motor - на 2%, Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 2,2%, Samsung Electronics - на 1,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,1%.

Цена бумаг Johns Lyng Group взлетела почти на 19%, тогда как капитализация Lynas Rare Earths падает на 7,6%.

Цены на нефть слабо снижаются утром в среду, инвесторы оценивают результаты американо-китайских торговых переговоров, ожидая официальных заявлений сторон.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 мск опускается на $0,1 (0,15%), до $66,77 за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на $0,17 (0,3%), до $66,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене на $0,03 (0,05%), до $64,95 за баррель. По итогам сессии вторника стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,31 (0,5%), до $64,98 за баррель.

Представители Китая и США согласовали рамки реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в ходе недавнего телефонного разговора и на первых переговорах в Женеве, заявил представитель КНР на международных переговорах по торговым вопросам Ли Чэнган.

Министр торговли США Говард Латник сообщил журналистам, что теперь команды переговорщиков сообщат руководству о результатах. Он отметил, что если лидеры одобрят договоренности, то будет формироваться рамочная программа развития отношений, основной частью которой должен стать вопрос об ограничениях Китая на экспорт в США редкоземельных металлов.

"Текущую коррекцию можно объяснить технической фиксацией прибыли и осторожностью перед официальными заявлениями США и Китая", - полагает аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 370 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель упал на 3,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти на 100 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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