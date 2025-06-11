Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неопределенности относительно дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Трейдеры продолжали следить за очередным раундом торговых переговоров США и Китая, проходившим в Лондоне. Министр торговли США Говард Латник назвал предварительные обсуждения с китайскими коллегами "плодотворными", а американский президент Дональд Трамп отметил, что переговоры "идут хорошо".

Всемирный банк во вторник понизил прогнозы роста мировой экономики на 2025 и 2026 гг. до 2,3% и 2,4% соответственно, отметив, в частности, напряженность в торговой сфере. Ранее ожидалось повышение ВВП на 2,7% как в этом, так и в следующем году. Прогноз повышения экономики США на текущий год был ухудшен до 1,4% с 2,3%, на 2026 г. - до 1,6% с 2%.

В середине недели рынок будет ждать отчета о динамике потребительских цен в США за май, который может повлиять на решение Федеральной резервной системы по ставке на июньском заседании. Консенсус-прогноз экспертов предполагает ускорение инфляции в США в прошлом месяце до 2,5% с апрельских 2,3%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в среду, инвесторы оценивают итоги американо-китайских переговоров в торговой сфере. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 мск прибавил 0,54%, гонконгский Hang Seng - 0,94%. Японский Nikkei 225 повышается на 0,53%. Значение южнокорейского индекса Kospi выросло на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%.

США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Лондоне согласовали план реализации достигнутых ранее договоренностей в торговой сфере. "Мы достигли рамочного соглашения о реализации женевского консенсуса", - заявил журналистам Латник. Речь идет о предыдущих переговорах в Швейцарии, где обе страны согласились на 90-дневную заморозку самых жестких взаимных импортных пошлин. Детали соглашения пока не разглашаются, однако Латник отметил, что оно включает в себя вопросы поставок редкоземельных металлов.

В свою очередь цены на нефть слабо повышаются утром в среду, инвесторы оценивают результаты американо-китайских торговых переговоров, ожидая официальных заявлений сторон. Представители Китая и США согласовали рамки реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в ходе недавнего телефонного разговора и на первых переговорах в Женеве, заявил представитель КНР на международных переговорах по торговым вопросам Ли Чэнган.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск выросла на 0,07%, до $66,92 за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на 0,3%, до $66,87 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают на 0,15%, до $65,08 за баррель. По итогам сессии вторника стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,5%, до $64,98 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 370 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель упал на 3,3 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти на 100 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 2,8 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,142 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,689 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 июня вырос на 0,05% и составил 113,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1084,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,85%), "АФК Система-1Р-20" (+0,48%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,38%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,34%), "Селигдар-001P-01" (MOEX: SELG) (-0,29%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ставка купона двухлетних облигаций ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) серии 001Р-17R объемом 15 млрд рублей составит 16% годовых. Итоговой ставке купона соответствует доходность к погашению в размере 17,23% годовых. Компания 10 июня провела сбор заявок на выпуск с ежемесячным фиксированным купоном. Техразмещение выпуска запланировано на 17 июня. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Кроме того, ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее - "ФСК ЕЭС) установило ставки 11-14-го купонов 15-летних облигаций серии 001P-07R объемом 30 млрд рублей на уровне 12% годовых. Компания разместила выпуск в декабре 2022 года по ставке 8,8% годовых.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) увеличило с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей объем размещения двухлетних облигаций серии 001P-18R с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ. Компания 10 июня провела сбор заявок на бонды, по итогам которого зафиксировала спред к ключевой ставке на уровне 175 базисных пунктов. Купоны по выпуску ежемесячные, плавающие, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Техразмещение запланировано на 18 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Владельцы облигаций АО "Росгеология" серии 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения бондов в связи с дефолтом по выплате 18-го купона. Эмитент обязан погасить бумаги, предъявленные к досрочному погашению, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Дата выплаты купона приходилась на 24 мая. С января текущего года "Росгеология" допустила уже серию дефолтов по выплате купонов облигаций данного выпуска. Трехлетний выпуск биржевых облигаций объемом 6 млрд рублей был размещен в декабре 2023 года (с погашением в ноябре 2026 года). Купоны по займу переменные, ежемесячные, рассчитываются как среднее значение ключевой ставки ЦБ плюс премия 2,5% годовых. Череда облигационных дефолтов госкомпании началась осенью прошлого года: в октябре 2024 года "Росгео" допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей. Компания ищет источники для погашения бондов, в том числе за счет средств государственной поддержки, а также планирует начать переговоры с держателями бумаг о продлении срока погашения. Также сообщалось, что ведомства рассматривают способы поддержания финансового состояния государственного геологического холдинга. В частности, в конце апреля совет директоров "Росгео" обсудил привлечение финансирования со стороны Россельхозбанка (OKPO code: 52750822).