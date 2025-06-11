"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют долгосрочную позитивную оценку акций "Инарктики", говорится в комментарии аналитиков сервиса.

Компания начала сезон зарыбления садковых комплексов в Баренцевом море с запуска в них первой партии смолта атлантического лосося и морской форели, произведенной на собственных мальковых заводах в России.

Как сообщает эмитент, объем партии составил 600 тыс. штук. Сезон зарыбления продлится по август.

"В рамках развития производства и снижения рисков "Инарктика" планирует продолжать использовать как мальков с собственных заводов, так и зарубежные поставки смолта, постепенно увеличивая долю первых. Логистика с российских заводов позволяет доставлять малька к морским садкам небольшими партиями, что снижает риски потерь, - указывают эксперты сервиса. - Мы позитивно относимся в долгосрочной перспективе к акциям компании и ожидаем, что "Инарктика" в будущем сможет восстановить объем биомассы и продажи ПСГ (потрошеная с головой рыба) после гибели части рыбы в прошлом году из-за неблагоприятных условий".

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