"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг ЛСР

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг "Группы ЛСР" из-за общего охлаждения спроса на рынке недвижимости ввиду частичной отмены льготных ипотечных программ и рисков сохранения жесткой денежно-кредитной политики, сообщается в материале аналитика Михаила Конькова.

Эксперт отмечает, что выручка компании в сложившихся условиях довольно стабильна.

Также Группа - единственный публичный застройщик, который платит дивиденды, выплата за 2024 год - 78 руб./акцию (доходность - около 9% к рыночной цене на момент закрытия реестра).

"Учитывая невысокий уровень долговой нагрузки эмитента, значительный объем ликвидности и высокую эффективность бизнеса, мы рекомендуем инвесторам рассмотреть короткие выпуски компании: ЛСР выпуск 6 с погашением в феврале 2026 года и ЛСР выпуск 8 с погашением в мае 2026 года", - указывает Коньков.

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