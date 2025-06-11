Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

"По нашим оценкам, акции банка торгуются c 0,9хP/BV и 4,3xP/E 2025П, что с учетом ожидаемых за 2024 год дивидендов в размере 34,84 руб./акцию соответствует указанной рекомендации", - отмечает эксперт.

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