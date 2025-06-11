"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $584,8 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за первый квартал 2025 года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Акции Vertex за период с начала текущего года находятся в плюсе на 12% на фоне череды позитивных для компании новостей от FDA, а именно трех важных регулятивных одобрений по препаратам Alyftrek, Trikafta и Journavx, констатирует эксперт.

"Хотя квартальные результаты формально не дотянули до прогнозов, компания повысила прогноз по годовой выручке. На чистую прибыль повлияли дополнительные издержки по части R&D, что вполне естественно для биотехнологической компании на этапе динамичного масштабирования", - отмечает Саидова.

"У нас нет сомнений, что в цену акций Vertex все еще не заложен весь масштаб ее будущих научных прорывов и потенциал наращивания выручки и прибыли за счет целого ряда новых препаратов. Компания недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом 29,8% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)", - пишет аналитик "Финама" в обзоре.

По мнению Саидовой, к рискам для компании можно отнести потенциальные ужесточительные меры со стороны правительства США в отношении цен наиболее дорогостоящих лекарств.

Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на препаратах для лечения муковисцидоза (кистозного фиброза), наследственных болезней крови и других состояний.

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